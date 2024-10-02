Nöbetçi Eczaneler (02 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
02/10/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (02 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

SONUÇ ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

NASİM ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

02.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

02/10/2024 15:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.