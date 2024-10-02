Nöbetçi Eczaneler (02 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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EMİNE KESKİN ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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SONUÇ ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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NASİM ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
02.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele02/10/2024 15:04