Nöbetçi Eczaneler (02 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (02 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

İSMET ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

LA PHARMA ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

***

ÖZÜN ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 12 10

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

TANYA SALİMER ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

***

NASİM ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

02.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

02/09/2023 09:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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