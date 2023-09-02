Nöbetçi Eczaneler (02 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
İSMET ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
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LA PHARMA ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
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ÖZÜN ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 12 10
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
TANYA SALİMER ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
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NASİM ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
02.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele