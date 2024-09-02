Nöbetçi Eczaneler (02 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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ÇAĞANSOY ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
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ERSAĞ ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BAŞAK ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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MARYAM ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
LARNAKA YOLU ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0932) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
02.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
02/09/2024 09:00