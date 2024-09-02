Nöbetçi Eczaneler (02 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/09/2024

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LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

ÇAĞANSOY ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

ERSAĞ ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BAŞAK ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

MARYAM ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

LARNAKA YOLU ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0932) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

02.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

 

02/09/2024 09:00
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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