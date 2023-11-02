Nöbetçi Eczaneler (02 Kasım 2023)

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02/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (02 Kasım 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

02.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

 

02/11/2023 09:30
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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