Nöbetçi Eczaneler (02 Kasım 2023)
02/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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VEZİROĞLU ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
02.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele