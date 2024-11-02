Nöbetçi Eczaneler (02 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (02 Kasım 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

BAŞAK ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

VİJDAN BAYSAL ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 825 19 03

Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

02.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

02/11/2024 08:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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