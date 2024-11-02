Nöbetçi Eczaneler (02 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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BAŞAK ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
VİJDAN BAYSAL ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 825 19 03
Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
02.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa02/11/2024 08:59