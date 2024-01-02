Nöbetçi Eczaneler (02 Ocak 2024)
02/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALPDOĞAN ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
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GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
GİRNE BÖLGESİ:
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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İLGEN ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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MARYAM ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
EMİR ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
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PETEK ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
02.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele