Nöbetçi Eczaneler (02 Ocak 2024)

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02/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (02 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALPDOĞAN ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

***

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

GİRNE BÖLGESİ:

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

MARYAM ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

EMİR ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

***

PETEK ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

02.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

02/01/2024 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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