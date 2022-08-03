Nöbetçi Eczaneler (03 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C 9 Ortaköy
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GALEN ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht.Yzb.Tekin Yurdabak Cad. N0:41 G Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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SHİMA ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
TANYA SALİMER ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
03.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 23 66
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele