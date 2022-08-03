Nöbetçi Eczaneler (03 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (03 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C 9 Ortaköy

***

GALEN ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht.Yzb.Tekin Yurdabak Cad. N0:41 G Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

SHİMA ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ

TANYA SALİMER ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

03.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 23 66

Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele

03/08/2022 09:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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