Nöbetçi Eczaneler (03 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa
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KAPTAN CAN ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 66
Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, Lefkoşa
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SEVGİ KIRBOĞA ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
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AYLAND ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 182/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
03.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz