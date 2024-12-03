Nöbetçi Eczaneler (03 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (03 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa

***

KAPTAN CAN ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 66

Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, Lefkoşa

***

SEVGİ KIRBOĞA ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

***

AYLAND ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 182/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

03.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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