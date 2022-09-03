Nöbetçi Eczaneler (03 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (03 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FERİN ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

***

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht.Yzb.Tekin Yurdabak Cad. N0:41 G Ortaköy Lefkoşa

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

GİRNE BÖLGESİ:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 77

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. N0:104 Sakarya Mağusa

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

***

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

***

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

***

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜRSOY ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

SAKİNER ECZANESİ

03.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

03/09/2022 09:36
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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