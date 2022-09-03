Nöbetçi Eczaneler (03 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FERİN ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
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HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht.Yzb.Tekin Yurdabak Cad. N0:41 G Ortaköy Lefkoşa
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TÖRENAĞA ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 77
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. N0:104 Sakarya Mağusa
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HACER BALIKÇI ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
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ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜRSOY ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
SAKİNER ECZANESİ
03.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa