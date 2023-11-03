Nöbetçi Eczaneler (03 Kasım 2023)

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03/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (03 Kasım 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

***

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

***

SEZER ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

MELİZ 2 ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMET ARTER ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

03.11.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

03/11/2023 08:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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