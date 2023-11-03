Nöbetçi Eczaneler (03 Kasım 2023)
03/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
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SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
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SEZER ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
MELİZ 2 ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMET ARTER ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
03.11.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele