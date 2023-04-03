Nöbetçi Eczaneler (03 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (03 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

TÖREN ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

İÇTEN ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

03.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

03/04/2023 09:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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