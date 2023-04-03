Nöbetçi Eczaneler (03 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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ASRIN ÜMİT ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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TÖREN ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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İÇTEN ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
03.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele