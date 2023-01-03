Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/01/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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GÜLNUR ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
03.01.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele