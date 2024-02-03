Nöbetçi Eczaneler (03 Şubat 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (03 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALPDOĞAN ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

*

SEYRANTEPE ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

*

YENİŞEHİR ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

*

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

*

SOYERLER ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

REZAN ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

*

UZAY ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

03.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

03/02/2024 09:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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