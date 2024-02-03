Nöbetçi Eczaneler (03 Şubat 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALPDOĞAN ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
*
SEYRANTEPE ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
*
YENİŞEHİR ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
*
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
*
SOYERLER ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
REZAN ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
*
UZAY ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
03.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele