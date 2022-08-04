Nöbetçi Eczaneler (04 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (04 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLEK ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa

***

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 75

N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Deniz Shop karşısı Gönyeli

***

LA PHARMA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

RANA YONTAR ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Bayraktar Yolu Çanakkale Hayal Apt. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

04/08/2022 09:08
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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