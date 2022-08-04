Nöbetçi Eczaneler (04 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLEK ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
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GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 75
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Deniz Shop karşısı Gönyeli
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LA PHARMA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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RANA YONTAR ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Bayraktar Yolu Çanakkale Hayal Apt. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele