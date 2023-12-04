Nöbetçi Eczaneler (04 Aralık 2023)
04/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞANSOY ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
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KIZILBAŞ ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
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PAPATYAM ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
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TÖREN ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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REZAN ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
04.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele