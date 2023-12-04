Nöbetçi Eczaneler (04 Aralık 2023)

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04/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (04 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞANSOY ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

***

PAPATYAM ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

***

TÖREN ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

REZAN ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

04.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

04/12/2023 10:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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