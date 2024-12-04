Nöbetçi Eczaneler (04 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (04 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAĞMAN ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 847 03 63

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

SEVGİ KARABEKİR ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 820 72 84

20 Temmuz Sokak Suphi Hüdaoğlu Apt. No: 25 Kapı No: 1, Yenikent - Gönyeli, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

***

GÜZER ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

04.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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