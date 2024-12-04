Nöbetçi Eczaneler (04 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAĞMAN ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 847 03 63
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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SEVGİ KARABEKİR ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 820 72 84
20 Temmuz Sokak Suphi Hüdaoğlu Apt. No: 25 Kapı No: 1, Yenikent - Gönyeli, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
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GÜZER ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
04.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy