Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 229 09 90

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

04.11.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

04/11/2022 08:24
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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