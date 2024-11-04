Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÖNÜL ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
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ÖZGE KALE ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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SAKİNER ECZANESİ
04.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa04/11/2024 09:29