Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÖNÜL ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

04.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

04/11/2024 09:29
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TAGS: haber, kıbrıs
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