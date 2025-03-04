Nöbetçi Eczaneler (04 Mart 2025)

4 Mart Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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04/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (04 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No: 3, Polis Genel Müdürlüğü yolu, Chicken Planet 'i geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

BARIŞER ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Yaşam Hastanesi Yolu trafik ışıkları yanı Noyanlar Angel Towers Dükkan B19, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

04.03.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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