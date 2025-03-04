Nöbetçi Eczaneler (04 Mart 2025)
4 Mart Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri
04/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No: 3, Polis Genel Müdürlüğü yolu, Chicken Planet 'i geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
BARIŞER ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Yaşam Hastanesi Yolu trafik ışıkları yanı Noyanlar Angel Towers Dükkan B19, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
04.03.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele