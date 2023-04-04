Nöbetçi Eczaneler (04 Nisan 2023)

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04/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (04 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAĞMAN ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

***

HAZAL REİS ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

***

OBA 2 ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

LARNAKA YOLU ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

04.04.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

04/04/2023 10:24
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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