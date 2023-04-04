Nöbetçi Eczaneler (04 Nisan 2023)
04/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAĞMAN ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
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HAZAL REİS ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
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OBA 2 ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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LARNAKA YOLU ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
04.04.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele