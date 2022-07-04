Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2022)
04/07/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir Café yanı
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GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 75
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Deniz Shop karşısı Gönyeli
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0548) 822 89 17
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
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KÜÇÜK ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:46/ 1 Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
KARAKOL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
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MELİKE BARBAROS ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
04.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele