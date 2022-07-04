Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2022)

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04/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (04 Temmuz 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir Café yanı

***

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 75

N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Deniz Shop karşısı Gönyeli

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0548) 822 89 17

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:46/ 1 Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KARAKOL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

***

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

04.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

04/07/2022 12:37
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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