Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FATMA AŞİNA ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

***

NECATİBEY ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİNAĞA ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

RIZKI ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

ERGİN ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

04.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

 

04/11/2023 09:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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