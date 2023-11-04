Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FATMA AŞİNA ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
***
HALKSEVER ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
***
NECATİBEY ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİNAĞA ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
***
PINAR KEKLİK ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
***
RIZKI ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
***
ERGİN ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
04.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele