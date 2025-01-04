Nöbetçi Eczaneler (04 Ocak 2025)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (04 Ocak 2025)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ATAER ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 85

Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

OBA 2 ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0932) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DÖRTYOL ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

04.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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