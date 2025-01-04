Nöbetçi Eczaneler (04 Ocak 2025)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ATAER ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 85
Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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OBA 2 ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0932) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DÖRTYOL ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
***
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
04.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele