Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0548) 845 88 47

Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa

***

SEVAL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder Apt. No:5 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

05/08/2022 09:03
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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