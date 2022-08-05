Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0548) 845 88 47
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa
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SEVAL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya
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TÖRENAĞA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ADA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
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GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder Apt. No:5 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele