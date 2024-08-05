Nöbetçi Eczaneler ( 05 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 05 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALPDOĞAN ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

***

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ: 

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

05.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

05/08/2024 08:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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