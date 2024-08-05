Nöbetçi Eczaneler ( 05 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALPDOĞAN ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
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BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
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ÖZGE KALE ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
05.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele05/08/2024 08:59