Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2023)

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05/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDORA ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

NECATİBEY ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

05.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

05/12/2023 09:51
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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