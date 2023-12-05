Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2023)
05/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDORA ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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DENİZ ÇORBA ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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NECATİBEY ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
05.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele