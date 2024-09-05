Nöbetçi Eczaneler 05 Eylül 2024
05/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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SERPİN ONAY ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
Şht. Mustafa Ruso Cad. No: 84, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
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ÖREN ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 34 57
Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
05.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
05/09/2024 08:34