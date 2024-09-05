Nöbetçi Eczaneler 05 Eylül 2024

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05/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler 05 Eylül 2024

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

***

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

Şht. Mustafa Ruso Cad. No: 84, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

***

ÖREN ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 34 57

Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

05.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

05/09/2024 08:34
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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