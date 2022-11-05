Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)

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05/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

***

REZAN ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

05.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

05/11/2022 08:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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