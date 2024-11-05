Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

NECATİBEY ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

***

YEŞİM ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

İPEK YÖNEY ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

PETEK ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ERDEM SURURİ ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

05.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

05/11/2024 09:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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