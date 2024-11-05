Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
NECATİBEY ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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ORHAN BERKE ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
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YEŞİM ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
İPEK YÖNEY ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ERDEM SURURİ ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
05.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele05/11/2024 09:15