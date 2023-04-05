Nöbetçi Eczaneler (05 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (05 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EREN ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

HALKSEVER ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

***

SEVCAN ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ÖZENİR ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

05.04.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

05/04/2023 08:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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