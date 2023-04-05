Nöbetçi Eczaneler (05 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EREN ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
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HALKSEVER ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
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SEVCAN ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ÖZENİR ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
05.04.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele