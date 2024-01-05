Nöbetçi Eczaneler (05 Ocak 2024)
05/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
İZEM ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
***
NERGİS ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
***
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
BUĞÇE ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
***
KÜÇÜK ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
***
İÇTEN ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
05.01.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele