Nöbetçi Eczaneler (05 Ocak 2024)

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05/01/2024

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LEFKOŞA BÖLGESİ:

İZEM ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

NERGİS ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

BUĞÇE ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

İÇTEN ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

05.01.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

05/01/2024 08:59
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TAGS: haber, kıbrıs
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