Nöbetçi Eczaneler (05 Şubat 2024)
05/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
***
POSTACIOĞLU ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
KARAKOL ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
05.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele