Nöbetçi Eczaneler (05 Şubat 2024)

ads ads ads ads
05/02/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (05 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KARAKOL ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

05.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

05/02/2024 10:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.