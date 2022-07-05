Nöbetçi Eczaneler (05 Temmuz 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/07/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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LA PHARMA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
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ORHAN BERKE ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
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AYDIN ECZANESİ
05.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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DEFNE ECZANESİ
05.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
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MEHMET ARTER ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele