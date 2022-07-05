Nöbetçi Eczaneler (05 Temmuz 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads
05/07/2022

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (05 Temmuz 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

LA PHARMA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne

***

AYDIN ECZANESİ

05.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

DEFNE ECZANESİ

05.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

05/07/2022 10:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.