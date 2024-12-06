Nöbetçi Eczaneler (06 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARDA ULUPINAR ECZANESI
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 824 00 64
Bedrettin caddesi, Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun Un Fabrikası Karşısı Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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VAİZ ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 90
Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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GÜNDAL ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )
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MARYAM ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
06.12.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz