Nöbetçi Eczaneler (06 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (06 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARDA ULUPINAR ECZANESI

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 824 00 64

Bedrettin caddesi, Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun Un Fabrikası Karşısı Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

VAİZ ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 90

Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )

***

MARYAM ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

06.12.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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