Nöbetçi Eczaneler (06 Ekim 2023)

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06/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (06 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

***

DERYA ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMET ARTER ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

06.10.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

 

06/10/2023 09:43
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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