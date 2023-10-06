Nöbetçi Eczaneler (06 Ekim 2023)
06/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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DERYA ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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KÜÇÜK ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMET ARTER ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
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UZAY ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
06.10.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele