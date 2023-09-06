Nöbetçi Eczaneler (06 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÖNYELİ ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
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İMGE ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
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PERVİN ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DÜNYA ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa
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VEZİROĞLU ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
06.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele