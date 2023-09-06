Nöbetçi Eczaneler (06 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (06 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÖNYELİ ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

***

İMGE ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

***

PERVİN ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DÜNYA ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

06.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

06/09/2023 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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