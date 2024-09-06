Nöbetçi Eczaneler (06 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HACER BALIKÇI ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
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HANDE BESMEL ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
06.09.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele06/09/2024 09:19