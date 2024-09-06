Nöbetçi Eczaneler (06 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (06 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HACER BALIKÇI ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

***

HANDE BESMEL ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

06.09.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

06/09/2024 09:19
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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