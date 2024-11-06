Nöbetçi Eczaneler (06 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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AYLAND ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
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SOYERLER ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HANDE BESMEL ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
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HİÇKORKMAZ ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Kaliland Daü Sosyal Konutlar Northerland Premier, Kapı No: 8, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
06.11.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz06/11/2024 08:57