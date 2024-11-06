Nöbetçi Eczaneler (06 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (06 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

AYLAND ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

***

SOYERLER ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HANDE BESMEL ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

***

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Kaliland Daü Sosyal Konutlar Northerland Premier, Kapı No: 8, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

06.11.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

06/11/2024 08:57
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TAGS: haber, kıbrıs
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