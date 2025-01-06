Nöbetçi Eczaneler (06 Ocak 2025)

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06/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (06 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. No: 106, (Belça Süpermarket yanı), Yenişehir, Lefkoşa

***

ALPDOĞAN ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. No: 124/4, Metehan çemberi (yeni kulliye karşısı), Metehan, Kermiya, Lefkoşa

***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

İSKELE ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

06.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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