Nöbetçi Eczaneler (06 Ocak 2025)
06/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. No: 106, (Belça Süpermarket yanı), Yenişehir, Lefkoşa
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ALPDOĞAN ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. No: 124/4, Metehan çemberi (yeni kulliye karşısı), Metehan, Kermiya, Lefkoşa
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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POSTACIOĞLU ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
İSKELE ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
06.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy