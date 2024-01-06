Nöbetçi Eczaneler (06 Ocak 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (06 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

İPEK YÖNEY ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖREN ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

06.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

06/01/2024 08:29
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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