Nöbetçi Eczaneler (06 Ocak 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
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TÖRENAĞA ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
İPEK YÖNEY ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
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ÖREN ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
06.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele