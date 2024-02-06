Nöbetçi Eczaneler (06 Şubat 2024)
06/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
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NERGİS ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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EMİN ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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RIZKI ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
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LARNAKA YOLU ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
06.02.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele