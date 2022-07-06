Nöbetçi Eczaneler (06 Temmuz 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/07/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
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TUNA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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DÜNYA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. N0:104 Sakarya Mağusa
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HALKIN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri B Blok Dük.1 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele