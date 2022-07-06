Nöbetçi Eczaneler (06 Temmuz 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (06 Temmuz 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

***

TUNA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

DÜNYA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. N0:104 Sakarya Mağusa

***

HALKIN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri B Blok Dük.1 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

06/07/2022 11:08
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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