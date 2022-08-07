Nöbetçi Eczaneler (07 Ağustos 2022)

ads ads ads ads
07/08/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler (07 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir Café yanı

***

ECEM ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 89 56

Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NURÇAĞ ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. N0:67/B Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

GÜRSEL ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

07.08.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

07/08/2022 09:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.