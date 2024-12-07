Nöbetçi Eczaneler (07 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (07 Aralık 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLEK ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

*

GÖNÜL ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

*

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KANDİL ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

*

KÜÇÜK ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

*

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Spark Grill Karşısı (Eski Tosyalıses ) Özgölbaşı Fırın Yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

*

ÖREN ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 34 57

Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

*

KARPAZIN ECZANESİ

07.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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