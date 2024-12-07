Nöbetçi Eczaneler (07 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLEK ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
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GÖNÜL ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KANDİL ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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KÜÇÜK ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Spark Grill Karşısı (Eski Tosyalıses ) Özgölbaşı Fırın Yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
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ÖREN ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 34 57
Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
07.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy