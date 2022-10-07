Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 845 88 47

Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

***

SEVCAN ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

BAŞAK ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

07.10.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

07/10/2022 09:15
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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