Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 845 88 47
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa
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FERİN ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
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SEVCAN ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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BAŞAK ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
07.10.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele