Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

***

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

KÜÇÜK ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

07.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

07/10/2024 09:39
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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