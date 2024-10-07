Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
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CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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HALKSEVER ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
KÜÇÜK ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
07.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz07/10/2024 09:39