Nöbetçi Eczaneler (07 Mart 2025)
7 Mart Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
07/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Terminal Yolu Royal Hotel Yanı Yar Plus yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak Ertuğ Kader Apt. 20 Temmuz Stadyumu ile 3RD Generatıon Cafe Karşısı Akfınans Bank Yanı Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
TANYA SALİMER ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
VELİ ATEŞ ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0932) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No: 1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
07.03.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele