Nöbetçi Eczaneler (07 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Terminal Yolu Royal Hotel Yanı Yar Plus yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

BİRGÜN ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak Ertuğ Kader Apt. 20 Temmuz Stadyumu ile 3RD Generatıon Cafe Karşısı Akfınans Bank Yanı Girne

MELİZ 2 ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

TANYA SALİMER ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

VELİ ATEŞ ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0932) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No: 1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

07.03.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele