Nöbetçi Eczaneler (07 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
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YELİM ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
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BARIŞ ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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DEFNE ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
07.04.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele