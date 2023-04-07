Nöbetçi Eczaneler (07 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (07 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

***

YELİM ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

***

BARIŞ ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

DEFNE ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

07.04.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

07/04/2023 09:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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