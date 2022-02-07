Nöbetçi Eczaneler (07 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler ....
07/02/2022
LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı / Lefkoşa
0392 227 61 81
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03923303200
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa
03922276549
GAZİMAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654735
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa / Gazimağusa
03923662999
GİRNE
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne / Girne
0542 855 31 14
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne
0392 815 90 67
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05338627656
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt
03927144894
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
0392 727 76 46
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele
03923714006