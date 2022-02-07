Nöbetçi Eczaneler (07 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler ....

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07/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (07 Şubat 2022)

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı / Lefkoşa

 0392 227 61 81

ORTAKÖY ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03923303200

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276549

GAZİMAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654735

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa / Gazimağusa

 03923662999

GİRNE

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne / Girne

 0542 855 31 14

SERTAÇ ECZANESİ

 Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne

 0392 815 90 67

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05338627656

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144894

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

İSKELE

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele

 03923714006

 

07/02/2022 08:46
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 07 şubat 2022,
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