Nöbetçi Eczaneler 07/08/2024

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07/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler 07/08/2024

07/08/2024 Nöbetçi Eczaneler

Ada Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-31-30

Gizem Karahasan Eczanesiyol tarifi

Yeni Hastane Yolu Karting yanı Tuzla Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 364-84-94

Meliz 2 Eczanesiyol tarifi

Beyoğlu Sokak, Vakıflar Çarşısı No:4/C Girne
» Ordu Pazarı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 862-28-82

Asrın Ümit Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla New Castle Plaza No:2 Alsancak / Girne
» Deniz Kızı Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 839-19-60

İpek Yöney Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Faraçoğlu İşhanı No:320 Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (533) 862-76-56

Aşar Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi No:18/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-21-93

Selin Eczanesiyol tarifi

Şehit Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi No:5 Yeni İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 371-28-56

Derviş Kutret Eczanesiyol tarifi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (533) 882-94-56

Serkan Kervan Eczanesiyol tarifi

Hürriyet Caddesi No:11/B Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaHamitköy

0 (392) 225-80-91

Caneş Eczanesiyol tarifi

Şehit Mustafa Mehmet Sokak, Yenergalı Plaza No:3 Taşkınköy / Lefkoşa
» Life Hospital yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-52-20

Yenişehir Eczanesiyol tarifi

Hüseyin İrfan Sokak, Cankan Apt. No:1/4 Yenişehir / Lefkoşa
» Lefkoşa Türk Belediyesi arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaYenişehir

0 (392) 227-23-63
07/08/2024 16:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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