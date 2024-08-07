Nöbetçi Eczaneler 07/08/2024
07/08/2024
07/08/2024 Nöbetçi Eczaneler
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-31-30
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 364-84-94
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» Ordu Pazarı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 862-28-82
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» Deniz Kızı Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 839-19-60
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (533) 862-76-56
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-21-93
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 371-28-56
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (533) 882-94-56
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaHamitköy
0 (392) 225-80-91
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» Life Hospital yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-52-20
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» Lefkoşa Türk Belediyesi arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaYenişehir
0 (392) 227-23-63